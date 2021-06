Fracci: in suo ricordo aperta 'cappella delle ballerine'

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - La famiglia e i gesuiti di San Fedele, in occasione del trigesimo della morte, ricorderanno Carla Fracci con una celebrazione eucaristica il 30 giugno alle 18.30 nella Chiesa di San Fedele, parrocchia del Teatro alla Scala.

Prima della celebrazione, come omaggio alla grande artista, è prevista un'apertura straordinaria dell'antica Cappella delle Ballerine, spazio legato alla chiesa di San Fedele e tradizionale luogo di visita e di preghiera delle artiste della Scala. In questa cappella è conservata l'immagine della Madonna del latte, affresco del XIV secolo, davanti al quale le ballerine della Scala la sera del debutto erano solite apporre un fiore. Carla Fracci - viene spiegato - frequentava spesso la cappella, dove sono conservate numerose opere di artisti contemporanei come Mimmo Paladino e che oggi è visitabile solo all'interno dei percorsi del Museo San Fedele.

L'accesso alla cappella - viene spiegato - avverrà dalla Chiesa di San Fedele e gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle norme previste per il Covid 19. (ANSA).