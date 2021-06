A Milano autunno d'arte con Monet, Mondrian e Sironi

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Mario Sironi, Claude Monet, Mondrian, ma anche la scultura italiana del Rinascimento. Sono alcuni dei protagonisti dell'autunno milanese che si svolgerà nel segno dell'arte grazie alla programmazione promossa dal Comune di Milano. Una vera ripartenza, dopo i mesi della pandemia e delle chiusure, che inizierà già dal mese di luglio.

"L'autunno ripartirà con molti progetti, che spaziano dall'arte antica al contemporaneo, dall'affondo monografico su un artista all'affresco di un'epoca", ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno, presentando la programmazione.

Le novità partiranno già dal 21 luglio al Castello Sforzesco con l'esposizione progettata insieme al Louvre, "Il corpo e l'anima, da Donatello a Michelangelo", dedicata alla scultura italiana del Rinascimento. Il 23 luglio al Museo del Novecento si celebrerà con una grande retrospettiva Mario Sironi, toccando i suoi principali periodi creativi. Il 18 settembre aprirà a Palazzo Reale la mostra dedicata a Claude Monet, realizzata grazie al gemellaggio con il Museo Marmottan di Parigi. A Milano arriveranno capolavori come "Ninfee", "Passeggiata ad Argenteuil", "Sulla spiaggia di Trouville" e "Riflessi sul Tamigi. Charing Cross".

Il 19 ottobre sempre a Palazzo Reale si aprirà l'esposizione dedicata al Realismo magico che avrà come protagonisti Felice Casorati, Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e Gino Severini. In autunno riprenderà la stagione espositiva del Mudec, con "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" (2 settembre) e la prima monografica dedicata a Milano a Piet Mondrian, centrata sulla sua pittura di paesaggio, in collaborazione con il Kunstmuseum de L'Aia. L'anno si chiuderà con la tradizionale mostra di Natale a Palazzo Marino, quest'anno dedicata all'arte lombarda del Cinquecento. Il progetto riunisce le città di Milano, Bergamo e Brescia, proponendo opere di Lotto, Moretto, Savoldo e Moroni. (ANSA).