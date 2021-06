Cinema: debutta all'aperto alla Fondazione Prada

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Il cinema all'aperto debutta alla Fondazione Prada: per la prima volta le pareti mobili dell'edificio cinema verranno aperte integralmente creando un ambiente ibrido, una sala di proiezione caratterizzata dall'osmosi visiva tra lo spazio interno, i cortili e le altre strutture del complesso architettonico concepito da Rem Koolhaas.

In dialogo con gli artisti Simon Fujiwara, Peter Fischli, Goshka Macuga e Betye Saar che contribuiscono con i loro progetti all'attività espositiva in corso nelle sedi di Milano e Venezia, la Fondazione presenta dal 2 luglio al 25 settembre 2021 "Multiple Canvases", un nuovo format che reinventa "Soggettiva", una delle sezioni che compone la sua programmazione abituale. Con "Soggettiva" singole personalità del mondo dell'arte e della cultura sono state invitate a condividere con il pubblico i film che hanno marcato la loro formazione personale e intellettuale.

"Multiple Canvases" combina in un'unica rassegna le opere selezionate da quattro artisti diversi. Dal 2 al 24 luglio, per tre sere a settimana, dal giovedì al sabato, alle ore 21.45, saranno proiettate cinque pellicole della serie "Multiple Canvases". (ANSA).