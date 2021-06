Un caffè biologico per supportare la coltivazione in Congo

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Mira a rilanciare la produzione di caffè in regioni colpite da avversità come cambiamenti climatici e conflitti il programma Reviving Origins di Nespresso, da cui nasce Kahawa ya Congo, Speranza del Congo, un caffè biologico dolce e fruttato da produzione biologica nella Repubblica Democratica del Congo.

Il primo caffè mono-origine biologico del programma Reviving Origins, proviene dalla regione del Lago Kivu, dove la comunità di coltivatori di caffè, un tempo florida, è stata devastata da decenni di instabilità politica ed economica. Lanciato nel 2019, il programma Reviving Origins ha consentito la produzione di caffè di ottima qualità provenienti da alcune aree dello Zimbabwe, dell'Uganda, della Colombia e, da oggi, dalla Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di caffè stagionali disponibili solo in volumi limitati per dare a queste comunità la possibilità di continuare a ricostruire le loro economie del caffè.

"La zona del Kivu è tra le migliori regioni per la coltivazione di caffè al mondo ma ha dovuto affrontare condizioni estremamente difficili negli ultimi anni - spiega Paulo Barone, Head of Coffee Sustainability and Origins Development di Nespresso -. Attraverso il nostro programma, stiamo lavorando a stretto contatto con i coltivatori del Congo per dare nuova vita al settore, per riabilitare la zona del Kivu come produttrice di un caffè arabica eccezionale e di alta qualità e per reintegrare i mezzi di sostentamento ai coltivatori, offrendo loro un sostegno sociale." (ANSA).