Gdf: in anno pandemia aumentata evasione dell'Iva

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Sono stati 1.086 i reati fiscali scoperti nel 2020 a carico di 1.641i denunciati, di cui 111 arrestati, con patrimoni sequestrati nei confronti di grandi evasori per 181 milioni di euro, con un incremento del 20 % rispetto al 2019, quelli scoperti dai militari della Guardia Di Finanza della Lombardia che oggi ha festeggiato il 247/o anni dalla fondazione. A questo si aggiungono sequestri per 43 milioni e confische per oltre 12 milioni di euro, nei confronti di 107 persone connotate da "pericolosità economico-finanziaria".

Tutto questo, spiegano i vertici lombardi delle Fiamme Gialle, nonostante il 2020 sia stato l'anno maggiormente inciso dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

L'IVA evasa scoperta nelle indagini e verifiche in questo settore ammonta a 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 38% rispetto al dato del 2019.

Nel contrasto all'economia sommersa sono stati individuati 401 evasori totali e nonché 385 datori di lavoro che hanno impiegato 6.510 lavoratori in "nero" o irregolari, con un aumento del 26% rispetto al 2019.

Per quanto riguarda le indebite percezioni del "reddito di cittadinanza", sono stati eseguiti 485 interventi, di cui 333 sono risultati irregolari, consentendo di accertare una frode per le casse dello Stato di oltre 3,3 milioni di euro Una particolare attenzione è stata dedicata all'illecito commercio dei dispositivi di protezione individuale dal Covid che ha consentito di denunciare 105 persone e sequestrare circa 8 milioni di dispositivi di protezione individuale (di cui 1,7 milioni per irregolarità riscontrate in fase di importazione) e 67.800 prodotti igienizzanti illecitamente posti in commercio.

Dei dispositivi sequestrati, oltre un milione di mascherine e 800.000 guanti monouso, dopo il controllo dei requisiti necessari all'utilizzo da parte delle Autorità competenti, sono stati distribuiti sul territorio, prevalentemente a favore di strutture ospedaliere ed enti pubblici. (ANSA).