Covid: calano ancora i ricoveri in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive, che sono uno meno di ieri, e nei reparti, da cui sono usciti 39 pazienti. A fronte di 32.980 tamponi effettuati, sono 131 i nuovi positivi, con un rapporto dello 0,3%. Sono 3 i decessi, per un totale di 33.761 da inizio pandemia.

Sono 50 i nuovi casi a Milano di cui 25 in città; 21 a Monza, 12 a Brescia e Varese, 8 a Mantova, 6 a Lodi, 5 a Bergamo, 4 a Como e Cremona, 2 a Pavia e 1 a Sondrio. (ANSA).