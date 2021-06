Al Castello Sforzesco Somewhere festival è tutto al femminile

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Si apre il 26 giugno al Castello Sforzesco di Milano la nuova edizione del Somewhere Festival organizzato dall'associazione Somewhere, che promuove dal 2016 musica elettronica e linguaggi digitali all'interno di location storiche.

Per questa ripartenza post pandemica, il festival punta su due progetti artistici al femminile: la cantautrice Joan Thiele e Ginevra Nervi, che con il suo incontro tra avant-pop ed elettronica è stata candidata ai David di Donatello. (ANSA).