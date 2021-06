Vaccini: Fontana, grazie a Poste oggi siamo i migliori

(ANSA) - LANDRIANO, 22 GIU - "Ringrazio Poste Italiane perché, da quando abbiamo adottato la loro piattaforma di prenotazione, il piano vaccinale è decollato" . Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'inaugurazione del nuovo centro smistamento pacchi di Poste Italiane a Landriano (Pavia). "Adesso - ha aggiunto - pensiamo di essere i migliori in Italia".

Fontana ha poi ringraziato Poste per "aver scelto la nostra regione per un impianto con una tecnologia avanzata, che rispetta l'ambiente per uno sviluppo sostenibile per il nostro futuro". (ANSA).