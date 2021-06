Stefano Accorsi, il mio libro per la famiglia Regeni

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Saranno interamente donati alla famiglia Regeni i proventi della vendita del libro 'Album Stefano Accorsi', che ha una fascetta gialla con la scritta 'Verità per Giulio Regeni'.

Il 14 ottobre si aprirà a Roma il processo agli agenti egiziani per il sequestro e la morte del giovane ricercatore friulano "e per i genitori, che abitano in Friuli - ha spiegato Accorsi, presentando il libro all'Armani Silos di Milano insieme al curatore Malcom Pagani - sarà oneroso fare avanti e indietro, mi sembrava doveroso dare una mano". (ANSA).