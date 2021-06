Milano: Albertini, vice? Se mi vorranno sono disponibile

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Se mi vorranno io ho dato la mia disponibilità, poi sono loro che devono decidere". Così l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto, a margine dell'inaugurazione del nuovo campus di architettura del Politecnico di Milano, se sarà disponibile a fare il vicesindaco se il centrodestra deciderà di candidare a sindaco di Milano, Oscar di Montigny e lui verrà eletto.

"Di Montigny lo vedo bene, è una persona con grande motivazione, stava bene dov'era ma vuole spendersi per la città e penso che i valori ideali che lo muovono sono un argomento solido per fare bene. - ha concluso - Se poi potremo aiutarlo per le cose dove servono concretezza e pragmatismo, qualcuno che ha già fatto il sindaco forse può aiutarlo. Dipende però se lo vorranno". (ANSA).