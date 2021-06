COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Con 27.289 tamponi effettuati, sono 126 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo allo 0,4% (ieri 0,7%). C'è un solo decesso per un totale complessivo di 33.758 morti in regione dall'inizio della pandemia. Diminuiscono sia i ricoverati in terapia intensiva (-4, 73) che negli altri reparti (-2, 389). Per quanto riguarda le province, sono 35 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 20 a Milano città, 22 a Varese, 16 a Brescia, 11 a Monza e Brianza, 8 a Como, 7 a Pavia, 5 a Cremona, 6 a Lecco, 4 a Mantova, 1 a Bergamo, Lodi e Sondrio.

Parole di speranza sul futuro post pandemico sono arrivate oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inaugurato il nuovo campus di architettura ideato da Renzo Piano al Politecnico di Milano. Questo nuovo campus - ha detto il capo dello Stato - "sottolinea la proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro Paese sta attraversando, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse e nuove, adeguate alla realtà che ci si presenterà in futuro".

Intanto prosegue ritmo serrato la campagna vaccinale. "Adesso pensiamo di essere i migliori in Italia", ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha poi ringraziato Poste Italiane. "Da quando abbiamo adottato la loro piattaforma di prenotazione - ha spiegato il governatore - il piano vaccinale è decollato". (ANSA).