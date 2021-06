Moda: Armani, futuro con le persone che ho accanto

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Sto preparando il mio futuro con le persone che ho accanto" dice Giorgio Armani al termine della sfilata della collezione uomo, dove per la prima volta è uscito a salutare il pubblico insieme allo storico collaboratore Leo Dell'Orco.

"Leo è mio collaboratore da 67 anni, con la maturità è diventato più maturo ma anche - scherza Armani - più testone. E' bravo lui per l'uomo come Silvana per la donna: sto preparando il mio futuro con le persone che ho accanto". (ANSA).