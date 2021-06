Covid: Palermo, Fiera Milano è pronta a ripartire

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Fiera Milano è pronta a ripartire.

Vogliamo tornare ad ospitare nei nostri padiglioni gli oltre 4,5 milioni di visitatori e le 36mila aziende provenienti da ogni parte del mondo, lasciandoci definitivamente alle spalle questi ultimi mesi di chiusura quasi ininterrotta". Lo ha detto dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, intervenendo a 'Milano torna Fiera', evento organizzato oggi al Mico.

"Fiera Milano, assieme alla sua città e a tutto il territorio, deve giocare un ruolo di primo piano per aprirsi di nuovo ai mercati internazionali, come un ponte che mette in collegamento opportunità di crescita e di sviluppo - ha aggiunto -. Dobbiamo essere un hub, non solo fisico, dove valorizzare e promuovere il potenziale del brand Italia, ma dobbiamo anche saper guardare alle catene globali del valore per attrarre qui imprese e investimenti da tutto il mondo".

"Oggi la nostra industry può finalmente ripartire - ha concluso Palermo -. Il settore fieristico sta attraversando una fase di rapida evoluzione e noi, come Fiera Milano, abbiamo il dovere di sentire ancora più forte la responsabilità di essere una delle maggiori leve di slancio per il sistema produttivo italiano". (ANSA).