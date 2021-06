Colpisce vicino con tubo con improvvisata baionetta, preso

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Per contrasti di vicinato ha utilizzato un tubo innestando un coltello da cucina, come se fosse una baionetta e ha colpito un uomo al petto che si è salvato riuscendo a parare il colpo con una mano che è stata perforata. Per questo, i carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato per tentato omicidio un sudamericano di 67 anni a Sedriano, nel pomeriggio di ieri.

La vittima stava facendo dei lavori all'impianto elettrico e il vicino, che era solito avere alterchi con i residenti della stessa corte, ha tolto l'elettricità. Da qui il diverbio passato alle vie di fatto. Quando sono arrivati i carabinieri il ferito, un ecuadoriano di 47 anni, era in casa, con la mano sanguinante. L'altro era nel suo appartamento e, quando è stato arrestato, non ha opposto resistenza. (ANSA).