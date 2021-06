Uccide fratello a coltellate davanti alla madre a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Un uomo, durante un lite, ha ucciso il fratello a coltellate, alla presenza della loro madre, la notte scorsa in viale Aretusa a Milano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica. Anche l'autore dell'omicidio è stato portato in gravi condizioni al Policlinico. L'episodio è accaduto intorno alle 3 e 30: a scatenare la lite finita in tragedia potrebbero essere stati motivi economici.

L'uomo arrestato ha 52 anni, mentre la vittima ne aveva 47, entrambi con precedenti penali. (ANSA).