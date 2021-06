Morace difende Gattuso "è contro ogni discriminazione"

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "Rino Gattuso ed io abbiamo lavorato insieme al Milan, e, da allora, non abbiamo mai smesso di discutere e condividere idee e punti di vista professionali.

Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi dice il contrario non lo conosce affatto": è il messaggio pubblicato su Twitter da Carolina Morace in difesa dell'amico Gennaro Gattuso accusato dai tifosi del Tottenham sui social di aver espresso in passato considerazioni omofobe e razziste. (ANSA).