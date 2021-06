Moda: da Fendi l'importanza della prospettiva

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "Siamo stati tutti costretti a cambiare punto di vista, a osservare il mondo da angolazioni inaspettate" dice Silvia Venturini Fendi che, per la collezione per la prossima estate, è partita proprio dalla vista su Roma che si gode dal quartier generale della maison, il Palazzo della Civiltà Italiana.

"Dalle finestre - spiega - c'è una vista di Roma diversa da quella canonica dei tetti, da qui si gode una vista a volo d'uccello connessa al cielo e si vede la città a 360 gradi".

Una prospettiva che torna nelle stampe della collezione, a partire dai motivi d'archivio Fendi Land, con la mappa di Roma, e Fendi Earth, con motivi astratti che fluttuano su abiti in seta di lino, denim jacquard, t-shirt crochet e shearling intarsiato. E che permea i colori di stagione, presi dai cieli romani. Una voglia di leggerezza che si declina in giacche scomponibili di organza e nylon che possono lasciare la vita scoperta. "C'è una grande evoluzione nella moda maschile, una gran voglia di libertà, forse perché abbiamo confini ristretti e per questo - spiega la direttrice creativa - mi è piaciuto provocare mostrando la pancia, come a difendere uno spazio di libertà". Una rivendicazione giocosa perché "viviamo in una grande incertezza e il momento lo richiede, la fantasia - chiosa Silvia - può essere una valvola di scarico: mai come ora dobbiamo contare sulle nostre risorse personali e in questo senso la leggerezza è fondamentale". (ANSA).