Libri: 'L'ala dell'Uomo Ape' esordio di Maurizio Germani

(ANSA) - PAVIA, 18 GIU - Arte, letteratura e natura unite per la presentazione del romanzo 'L'ala dell'Uomo Ape' (Leone Editore) dello scrittore di origine pavese Maurizio Germani.

L'appuntamento è infatti per domenica 20 giugno presso il parco del Castello di Branduzzo, uno dei più apprezzati "luoghi del cuore FAI" e tra i più ricchi di storia, avendo ospitato le famiglie Sforza e Visconti, Ludovico il Moro e Leonardo da Vinci.

'L'ala dell'Uomo Ape' è un noir ambientato nella Milano del 1969 che vede protagonista Betty, sposata con Ettore, un uomo che vuole costringerla a restare a casa e comportarsi da "brava moglie". Ma Betty è ancora giovane e ha i sogni di un'adolescente, vorrebbe cantare e il coro della chiesa non le basta, anche perché la famiglia e il matrimonio la costringono a una vita di privazioni.

L'evento, organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale di Castelletto di Branduzzo, avrà inizio alle 16.30, ma la partecipazione è soggetta a prenotazione. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica dei violini di Giovanni e Pietro Viola, accompagnati dal pianoforte del Maestro Andrea Tamburelli. Con l'autore Maurizio Germani, funzionario all'università di Pavia, dialoga Flavio Ferlini. (ANSA).