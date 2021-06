COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Scende ancora il tasso di positività in Lombardia che cala allo 0,3% (ieri 0,6%), il più basso della seconda ondata. Con 35.070 tamponi effettuati, sono infatti 114 i nuovi positivi e sono solo due i decessi, per un totale di 33.748 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Calano i ricoverati nei reparti ordinari (-69, 427), uno in più in terapia intensiva (91).

L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato oggi la Lombardia in zona bianca. Intanto, sul fronte vaccinale, dal 25 giugno in regione "si potrà spostare l'appuntamento per la seconda dose". Lo ha reso noto Guido Bertolaso. "Ci appelliamo al buonsenso dei nostri cittadini - ha aggiunto - affinché questo eventuale spostamento si faccia solo per una ragione importante, solo nei casi necessari. Si dovrà fare con un preavviso di sette giorni. Si potrà spostare data, ora e centro vaccinale. Sarà consentita una sola modifica". "Fra il 19 luglio e il 5 agosto - ha poi detto Bertolaso - ci sarà l'apertura straordinaria di 100.000 slot per i ragazzi dai 12 ai 18 anni per garantire una dose prima delle partenze di agosto e la seconda prima del rientro a scuola a settembre".

"Lunedì raggiungeremo gli 8 milioni di vaccinazioni", ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Stiamo viaggiando ad una media di 100mila somministrazioni al giorno. Penso che ai primi di luglio saremo la prima regione italiana a raggiungere l'immunità di comunità". Secondo il governatore, Attilio Fontana, il 10 luglio la Lombardia riuscirà a raggiungere "i 10 milioni di somministrazioni". Tuttavia, sul totale complessivo delle persone prenotate fra lunedì 14 e ieri (circa 400mila), non si sono presentate 11.000 persone. Secondo Bertolaso, però, "si tratta di un numero assolutamente fisiologico e legato più che altro a motivi diversi dal richiamo con un altro vaccino".

Infine, una buona notizia da uno dei luoghi più colpiti all'inizio della pandemia: è stata chiusa l'area Covid dell'ospedale di Sant'Angelo Lodigiano. (ANSA).