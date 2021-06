Covid: a volontari hub vaccini le civiche benemerenze di Crema

(ANSA) - CREMA, 18 GIU - Andranno quest'anno ai quasi 300 volontari e volontarie in forza al centro vaccinale di Crema le civiche benemerenze della città lombarda, tra le più colpite dal Covid. Questo, spiega il sindaco Stefania Bonaldi, "per valorizzare comportamenti solidali che resteranno fra le pagine più belle della storia della nostra città".

"Lo scorso anno avevamo premiato gli innumerevoli atti di solidarietà, di singoli e di realtà associative, che nella prima fase della pandemia avevamo permesso alla nostra comunità di resistere con coraggio a una situazione senza precedenti, trovando la forza per mantenere viva la speranza e sconfiggere ciò che ci minacciava - ha scritto il sindaco ai volontari -. In questo anno, così particolare e ancora faticoso, abbiamo deciso di rivolgere la nostra riconoscenza a chi, come te, si è speso per rendere possibile la campagna vaccinale nel Centro ubicato presso l'ex Tribunale.

Siete tanti, quasi 300 persone capaci di donare tempo, energie, competenze per sostenere una iniziativa massiccia, realizzata in un contesto ancora difficile e complesso".

"Siete medici, infermieri, assistenti sanitari o altri operatori sanitari, ma siete anche tantissimi cittadini e cittadine che hanno semplicemente deciso di fare la propria parte, rendendosi disponibili per attività di segreteria o di accoglienza - prosegue il primo cittadino -. Tanti, tantissimi giovani, e tanti pensionati e pensionate, ma anche lavoratori e lavoratrici che generosamente hanno offerto disponibilità extra lavorativa, per non mancare a questa straordinaria prova di coraggio, di umanità, di dedizione.

Fate parte della storia di questa Città, avendo scritto una di quelle pagine che ci rendono tutti così orgogliosi e grati della nostra gente, forse parsimoniosa nelle parole ma efficace e pronta nei gesti ed i comportamenti". (ANSA).