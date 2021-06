Vaccini: Lombardia, ripresi richiami eterologi per under 60

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Sono partite in mattinata, in tutti i centri vaccinali lombardi, anche dopo le rassicurazioni date dall'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco) le somministrazioni eterologhe dei richiami per gli under 60 che avevano ricevuto delle prime dosi AstraZeneca, dopo la sospensione annunciata al scorsa settimana.

Già oggi saranno 17.733 i cittadini che avevano ricevuto Astrazeneca ai quali saranno invece somministrato vaccini Pfizer o Moderna. Entro lunedì verranno recuperate tutte le 42.000 somministrazioni non effettuate dal 12 al 16 giugno. Sono stati invece spostati di una settimana, dal 21 al 30 giugno (dal 35esimo al 42esimo giorno), invece, i richiami di chi aveva ricevuto in prima dose il vaccino Moderna. Nulla cambia invece per i richiami delle persone over 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca. Come da indicazioni del Ministero della Salute e di Aifa, infatti, il richiamo sarà effettuato con lo stesso vaccino. (ANSA).