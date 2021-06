Tomori, il Milan proverà a vincere lo scudetto

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Siamo arrivati in Champions e siamo felici, vogliamo dare continuità a questa cosa. Ma siamo al Milan, dobbiamo lottare per i trofei": è la carica di Fikayo Tomori da oggi ufficialmente un giocatore del Milan dopo che il club rossonero ha esercitato il diritto di riscatto dal Chelsea.

E il difensore, sul canale twich del Milan, non nasconde le sue ambizioni: "Abbiamo finito la stagione al secondo posto, ora vogliamo vedere se riusciamo a colmare il gap e cercheremo di vincere il campionato. Cercheremo di fare una buona Champions League. Siamo andati vicini a vincere lo scudetto, adesso proveremo a farlo. Vogliamo fare anche un buon percorso in Coppa Italia". (ANSA).