Maturità: liceali di Milano, esame 'più semplice' è giusto

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Un po' di emozione per la prova orale, "che è più semplice rispetto allo scritto ", e un senso di amarezza per aver passato l'ultimo anno e mezzo in didattica a distanza lontani dai compagni e dalla scuola. È questo il sentimento più diffuso tra gli studenti dell'ultimo anno del Liceo scientifico statale di Milano, Alessandro Volta, che oggi affrontano l'esame di maturità che, in tempi di pandemia, prevede solo una prova orale. "Questa modalità la trovo carina, molto più semplice ed erano molto rilassati i professori - ha osservato Gabriella, appena uscita dalla prova -, certo devi avere studiato tutte le materie ma il fatto che non ci sia lo scritto aiuta. Questo ultimo anno con la pandemia è stato triste tante, cose che non ho potuto viverle, mi sembra di non avere nemmeno concluso il liceo".

Secondo Lorenzo, che tra poco affronterà l'esame, questa maturità "è più facile, ma anche giustamente , perché non saremmo stati in grado di fare lo scritto, per come è andata con la dad. Sarebbe stato troppo, è già stato difficile concludere i programmi". Insieme a lui c'è Luca e il suo rimpianto è di essersi "perso gli anni più belli a causa della pandemia, che sono la quarta e la quinta. Per fortuna ci sono venuti incontro con questi esami perché con la dad non è la stessa cosa.

L'ultimo mese in presenza è sembrato un po' di tornare alla normalità". Marta è fuori dal liceo che ripassa le ultime cose prima di entrare a fare l'esame: "adesso non sarei pronta ad affrontare uno scritto completo perché non ne abbiamo fatti, in dad non c'è stata la possibilità. Un po' di ansia c'è lo stesso". Claudio invece è appena uscito, per lui esame finito: "questo anno mi ha insegnato il valore di andare a scuola, di andare in classe, con i compagni. Quando magari la mattina prima non avevo tanta voglia di andarci". (ANSA).