COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Con 34.998 tamponi effettuati, sono 256 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in leggero aumento allo 0,7% (ieri 0,5%). Scendono per la prima volta dal 17 ottobre scorso sotto quota 100 i ricoverati in terapia intensiva (-8, ora sono 92) e calano anche i posti letto occupati negli altri reparti (-56, 534). I decessi sono 5.

"La situazione sta andando nella direzione giusta" ha commentato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, anticipando i dati dei ricoveri. "Noi stiamo andando per la strada che ci è stata proposta dal governo e che abbiamo deciso di seguire". "Finora - ha aggiunto - sono stati infinitesimali i numeri dei lombardi che si sono sottratti alla vaccinazione".

Secondo la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sono "molto incoraggianti" gli esiti della sperimentazione dei test molecolari salivari per la diagnosi di positività al Covid partita in alcune scuole di tutte le province della Lombardia lo scorso mese di maggio. A fronte di 3.617 test effettuati, sono solamente due le positività riscontrate. "Questi test - ha detto Moratti - rappresentano un utile strumento di monitoraggio e screening la cui applicazione sarà estesa con la ripresa dell'attività scolastica a settembre".

Al via la campagna vaccinale anche del gruppo Armani.

"L'unica via di uscita dalla situazione corrente è il massimo impegno da parte di tutti, agendo insieme come collettività. Nel mio ruolo di imprenditore e di cittadino responsabile, ho deciso di attivare la campagna vaccinale per i dipendenti del Gruppo, perché la tutela del loro benessere è per me una priorità e ho voluto dimostrarlo con i fatti, oltre che con le parole" ha spiegato lo stilista. (ANSA).