Candidato sindaco di Milano, centrodestra rinvia decisione

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il centrodestra ha scelto per la Regione Calabria di candidare il ticket Roberto Occhiuto (presidente) con Nino Spirlì (vicepresidente). Per le città di Bologna, Milano e Napoli sono invece in corso approfondimenti che si concluderanno nel giro di pochi giorni. Lo rende noto un comunicato congiunto della coalizione diffuso al termine del vertice. "Ormai ci siamo, restano gli ultimi incontri su Milano e Bologna. A inizio settimana avremo chiuso dappertutto" ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini al termine del vertice del centrodestra. (ANSA).