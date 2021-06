Abbandona tir rubato che travolge pedone, arrestato

(ANSA) - BERGAMO, 16 GIU - Quando i carabinieri di Capriate San Gervasio gli hanno intimato l'alt per un controllo, ha accelerato per tentare la fuga, poi è sceso dal suo camion mentre il mezzo era in movimento: il camion senza controllo è uscito di strada, ha perso parte del carico e abbattuto un muretto e urtato un anziano che passava per strada (ha riportato 15 giorni di prognosi per tumefazioni ed escoriazioni multiple).

L'autista è stato fermato poco lontano e arrestato, dopo un inseguimento a piedi da parte dei carabinieri: si tratta di un romeno di 38 anni, clandestino. L'autocarro che guidava è risultato rubato l'11 giugno a Melzo (Milano). L'episodio a Bottanuco. (ANSA).