Lombardia: istituito il Garante per la tutela dei disabili

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità l'istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. L'autorità di garanzia, autonoma e indipendente, ha la funzione di tutelare i diritti delle persone disabili, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni della discriminazione, in tutti gli aspetti della vita associata.

La figura istituzionale del Garante è concepita come punto di ascolto delle esigenze e delle istanze provenienti dai soggetti in condizione di disabilità. L'Autorità fornirà assistenza, pronta e gratuita, alle persone con disabilità, anche nell'ottica della loro tutela, svolgerà attività di vigilanza e segnalazione, attivando interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di discriminazione o di mancata tutela delle persone disabili, promuoverà attività orientate a diffondere nel tessuto sociale la conoscenza della disabilità e la cultura del rispetto. Il Garante promuove altresì iniziative formative e di raccolta dati, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali. Alla luce del contesto normativo vigente, lo svolgimento delle funzioni del nuovo Garante regionale sono state attribuite al Difensore regionale. (ANSA).