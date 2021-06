Ippica: a luglio la Milano San Siro Jumping Cup 2021

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'Ippodromo Snai San Siro è pronto ad aprire le sue porte alla Milano San Siro Jumping Cup, l'evento che dal 9 all'11 luglio porterà, per la prima volta e in versione internazionale, il salto ostacoli (jumping nel lessico mondiale e disciplina regina nel panorama degli sport equestri) all'Ippodromo di San Siro.

In programma tre giornate di gara, sin dalle prime ore del mattino fino al tramonto, con cinque premi per ogni giornata per comporre il palinsesto di un CSI3* e di un CSI1* ad inviti, un montepremi complessivo di € 150.000, di cui € 52.000 destinati alla categoria di chiusura, l'atteso Gran Premio, qualificante per il Campionato d'Europa 2021 di Riesenbeck e per i World Equestrian Championships di Herning, e 270 cavalli partecipanti.

Un evento che sbarcherà quindi nello storico impianto milanese, in cui è ai nastri di partenza una importante ristrutturazione dell'area in un'ottica internazionale e multidisciplinare. In occasione della Milano Jumping Cup, troveranno posto scuderie per un totale di 310 box; un campo prova in sabbia silicea di 40x60 metri; un campo gara in erba di 105x80 metri e una confortevole area hospitality. Il primo intervento importante effettuato per la Milano San Siro Jumping Cup è anche, tradizionalmente, il più delicato, ovverosia la preparazione del campo gara e prova. (ANSA).