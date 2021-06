COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 100, 9 meno di ieri, e nei reparti, che sono 590, in calo di 6. A fronte di 31.873 tamponi effettuati, sono 182 i nuovi positivi (0,5%).

Sono 8 i decessi. A Milano i nuovi casi sono 48 di cui 20 in città. Nessuno a Cremona.

"Le vaccinazioni e i comportamenti virtuosi dei lombardi - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - continuano a produrre gli effetti sperati. Ringrazio tutti voi chiedendovi di non abbassare la guardia. Il traguardo sembra essere vicino, ma non è ancora raggiunto. Viva i lombardi e viva la Lombardia".

Al momento preoccupa la cosiddetta variante Delta, che ha fatto posticipare il programma di riaperture nel Regno Unito.

Sono 81 i casi di questa variante finora rilevati in Lombardia, due sono stati identificati ad aprile, 70 nel mese di maggio e nove al 14 giugno. "Tutti i casi sono attentamente monitorati e seguiti", ha detto Fontana. "Mi sembra di poter dire, a oggi, che la situazione sia sotto controllo. Dovremo monitorarla costantemente, controllare che non si verifichino nuovi focolai di questa variante".

A causa delle nuove indicazioni su AstraZeneca, ha ammesso il governatore, "qualche giorno o qualche settimana la dovremo perdere perché si dovrà riprogrammare la distribuzione dei vaccini". "Siamo ancora in attesa di avere delle specificazioni maggiori - ha aggiunto Fontana - perché purtroppo la scienza su questo campo è particolarmente contraddittoria. Non si ha una voce unanime, speriamo di averla". In ogni caso, ha spiegato il governatore, "c'è stata una generica rassicurazione del generale Figliuolo il quale ha detto che si cercherà di dare una risposta alla legittima richiesta di aumentare le inoculazioni di Pfizer e di Moderna". "La vaccinazione sta andando molto bene come risultati, noi non vogliamo rallentare". (ANSA).