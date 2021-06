Vaccini:Fontana, o piu dosi Pfizer o nuova programmazione

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "Noi la programmazione l'abbiamo fatta sulla base delle disposizioni che arrivavano dall'Aifa e dal governo e quindi dovremmo rivedere tutta la programmazione, perché le dosi destinate al richiamo Pfizer erano destinate solo a chi aveva fatto la prima dose Pfizer: quindi o arrivano dosi in più o dovremo rivedere la programmazione". Lo ha detto il Presidente della regione Attilio Fontana rispondendo ad un domanda sulla situazione della vaccinale alla luce delle nuove disposizioni sull'utilizzo dei vaccini.

Alla domanda sulla ripresa della somministrazione della seconda dose per gli under 60 che nella prima avevano ricevuto AstraZeneca ha risposto: "appena avremo conoscenza di cosa ci risponde il governo, sia sulla fornitura di eventuali dosi aggiuntive, sia sulla conferma delle modalità, noi potremo stabilire una data". (ANSA).