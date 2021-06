Teatro: al Piccolo programmazione estiva che si apre a città

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - È un teatro che vuole raccogliere in sé la città quello proposto dal Piccolo Teatro di Milano per la programmazione estiva. Il palinsesto, presentato nel corso di una conferenza stampa, prenderà il via dal 21 giugno fino al 29 settembre su un doppio percorso, tra proposte concentrate nel Chiostro Nina Vinchi, in pieno centro città, e appuntamenti nei diversi Municipi di Milano.

"La ripartenza che viviamo in questi giorni passa anche attraverso la cultura - ha detto Salvatore Carrubba, presidente del Cda del Piccolo Teatro - e il Piccolo potrà dare il proprio contributo. Un elemento che manteniamo e a cui ci siamo affezionati è la diffusione in città, in tanti Municipi".

L'estate al Piccolo è composta da due programmi: 'Ogni volta unica la fine del mondo', dal 21 giugno al 29 settembre, e 'Incursioni/Escursioni', dai 15 giugno al 26 settembre. C'è poi il progetto 'Strehler 100' dedicato ai cento anni dalla nascita di Giorgio Strehler che ricorrono il prossimo 14 agosto. Il progetto, che si dipanerà dal 14 agosto 2021 al 14 agosto 2022, verrà illustrato nel mese di luglio. Un nuovo sito dedicato al maestro verrà varato il prossimo 14 agosto, inoltre ad ideale conclusione della programmazione estiva del Piccolo, ci sarà la serata 'Il mio mestiere è raccontare storie' , collage di parole, musiche e immagini in scena al Teatro Strehler venerdì 1 ottobre.

"Come prima cosa ci siamo detti che dovevamo esserci, in un momento così complesso per la comunità, esserci in sicurezza, in presenza e con entusiasmo. - ha detto Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano - Poi ci siamo detti che era importante cercare di mettersi in ascolto rispetto ai desideri e alle aspettative che sentivamo nascere nella comunità degli spettatori". (ANSA).