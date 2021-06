Scala: con zona bianca capienza sale a 760 spettatori

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Non sono ancora gli oltre duemila spettatori pre-Covid, ma alla Scala con l'ingresso in zona bianca della Lombardia la capienza passa da cinquecento a 760 posti.

Avranno quindi un pubblico più ampio Le nozze di Figaro in programma dal 26 giugno che non solo sono un omaggio a Giorgio Strehler (sua la regia) a cento anni dalla nascita ma anche il primo spettacolo con cui l'orchestra torna a suonare nel golfo mistico e il pubblico, finora relegato in galleria e nei palchi, torna in platea. E' stata infatti smontata la pedana che era stata costruita sulle poltrone della sala per sistemare i musicisti garantendo il distanziamento, in tempo stamattina per la cerimonia inaugurale del Prix Italia.

Per le tre rappresentazioni delle Nozze di Figaro (anche 29 giugno e 1 luglio) i biglietti sono in vendita da domani, martedì 15, alle 14, così come per il concerto del pianista Maurizio Pollini del 25 e il concerto dell'orchestra della Scala diretto da Manfred Honeck con Beatrice Rana il 3 luglio e la Serata contemporanea di balletto il 7 e 8 luglio.

Invece a partire dal 21 giugno saranno in vendita gli abbonamenti per la Stagione 2021/2022. (ANSA).