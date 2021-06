Per chef Berton, estate tra la Sardegna e Montecarlo

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Lo Chef Andrea Berton ha da poco riaperto il suo Ristorante in Porta Nuova a Milano ed è già pronto per un'estate durante la quale porterà la sua cucina tra Montecarlo e la Sardegna.

Il team del Ristorante Berton si trasferirà dal 6 luglio al 22 agosto a Montecarlo all'Hotel de Paris dove, all'interno del suo pop up restaurant, lo chef milanese proporrà una carta caratterizzata da piatti signature, affiancati a proposte della cucina italiana più classica, come "Pomodoro San Marzano con crema di basilico" o "Lasagna con ragù di carne".

"Andrea Berton ha conquistato i nostri clienti lo scorso dicembre con i festeggiamenti di fine anno - commenta Ivan Artolli, Direttore Generale dell'Hotel de Paris di Monte Carlo - ci è sembrato quindi ovvio invitarlo nuovamente con la sua brigata".

La cucina di Berton sarà protagonista anche in Sardegna al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Dal 24 luglio al 20 agosto, all'interno del Forte Bay, il ristorante con terrazza con vista sul mare di Sardegna. Tra i piatti protagonisti del menù "Insalata di gamberi, Mandorle e lampone", "Risotto caffè, capperi e lime", "Lasagna di crostacei", "Astice, daikon, papaya e cocco".

"Il nostro resort si contraddistingue per un'attenzione particolare al cibo d'autore e la collaborazione con alcuni degli chef nazionali e internazionali più quotati ci ha permesso di proporre da sempre una selezione di ristoranti unica al mondo" commenta Lorenzo Giannuzzi, ceo e general manager del Forte Village. (ANSA).