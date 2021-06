ANSA-IL-PUNTO/COVID: Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "Noi la programmazione l'abbiamo fatta sulla base delle disposizioni che arrivavano dall'Aifa e dal governo e quindi dovremmo rivedere tutta la programmazione, perché le dosi destinate al richiamo Pfizer erano destinate solo a chi aveva fatto la prima dose Pfizer: quindi o arrivano dosi in più o dovremo rivedere la programmazione". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana riguardo la situazione della vaccinale alla luce delle nuove disposizioni.

"Siamo zona bianca. Il coprifuoco è cancellato. Per passare un'estate libera e serena continuiamo a rispettare le precauzioni ed evitiamo inutili rischi", ha detto Fontana nel primo giorno in cui la regione esce dalla zona gialla. Gli ha fatto eco il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Mi unisco a quello che ha detto il presidente Fontana, al fatto di fare attenzione. Vedo quello che sta succedendo in Inghilterra, non c'è da drammatizzare però è chiaro che un conto è tornare a produrre e a muoversi, l'altro conto è non avere prudenze".

Con 11.699 tamponi effettuati sono 102 i nuovi casi in Lombardia con un tasso di positività in leggero calo allo 0.8% (ieri 0.9%). Sono ancora in calo i posti letto occupati in terapia intensiva (-5, 109) e negli altri reparti (-32, 596). I decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.729 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, non si registrano nuovi casi a Lodi e Varese.

La Procura di Brescia, nel frattempo, indaga per omicidio colposo sulla morte del 54enne Gianluca Masserdotti, morto 12 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca.

Il fascicolo è stato trasmesso al dipartimento che si occupa di vicende legate al covid. (ANSA).