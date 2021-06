Fiere Zootecniche Cremona rilanciano: nuove date e format

(ANSA) - CREMONA, 13 GIU - È già partita la campagna operativa delle prossime Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona con un programma di azioni che condurranno allo svolgimento dell'evento dal 26 al 28 novembre 2021.

"Nuove date per un format ancora più in linea con le richieste del mercato e la collocazione internazionale della nostra manifestazione - spiega Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere - una scelta di vicinanza e supporto al mondo degli allevatori che non solo non si è fermato durante i periodi più critici del 2020, ma ci ha motivati maggiormente a svolgere il nostro ruolo di hub centrale nella promozione dell'agro-zootecnia".

Nei tre giorni della Fiera, che quest'anno sarà in presenza, l'intero settore si ritrova a Cremona per dibattere su temi di mercato, tecnici e scientifici. Su questi argomenti centrali sarà organizzato il calendario di seminari e convegni della prossima edizione: un'occasione per confrontarsi su sostenibilità, benessere animale e digitalizzazione fino al consumo.

"Il rapporto con il consumatore è ormai un elemento imprescindibile per la produzione agroalimentare - prosegue Biloni -. Ambiente, sicurezza alimentare, qualità delle produzioni ed eticità sono elementi sempre più presenti nelle nostre filiere, che il consumatore deve conoscere. L'evento internazionale rappresenterà anche quest'anno l'eccellenza del modello produttivo zootecnico a partire dal bovino da latte, assieme al comparto suinicolo e avicolo, ospitando anche la mostra zootecnica e l'asta bovina. Il calendario tecnico-scientifico sarà rivolto a operatori nazionali e internazionali attesi nell'ambito del programma di internazionalizzazione (nel 2019 ha coinvolto 26 delegazioni ufficiali e 45 Paesi in visita).

"Il periodo drammatico che abbiamo vissuto negli ultimi mesi non ci ha concesso comunque di fermarci visto il nostro ruolo di Fiera di riferimento- aggiunge Massimo De Bellis, Dg di CremonaFiere -. Per questo abbiamo anche studiato modalità di presentazione che, partendo dalle recenti esperienze online, possano fornire ai nostri clienti e visitatori maggiori possibilità di fruizione della Fiera e di interazione sicura".

