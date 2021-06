Si rovescia canoa sul Mincio, un morto e un ferito

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - E' di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente che ha coinvolto una canoa lungo il fiume Mincio, a Valeggio (Verona).

L'imbarcazione, sui cui si trovavano in tre, per cause ancora da accertare si è improvvisamente rovesciata. Uno degli occupanti è annegato, un'altra persona è stata riportata a riva, in gravi condizioni, dai vigili del fuoco, intervenuti con i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Sulla dinamica dell'incidente indagano i Carabinieri. (ANSA).