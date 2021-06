Roberto Gervaso tumulato al Vittoriale degli Italiani

A un anno dalla morte, avvenuta il 2 giugno dello scorso anno, il giornalista e scrittore Roberto Gervaso il prossimo 19 giugno verrà tumulato con una cerimonia privata al Vittoriale degli Italiani, di cui è stato consigliere di amministrazione dal 2010.

All'interno del Mausoleo, realizzato nel complesso di Gardone Riviera, dopo la morte di Gabriele D'Annunzio, in una cappella circolare si trovano le spoglie di alcuni personaggi legati al Vittoriale come l'antropologa Ida Magli e ora appunto Gervaso, che con Indro Montanelli ha firmato i volumi della Storia d'Italia . "Di certo - ha sottolineato il presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri - ci avrebbe scritto un magnifico aforisma, peccato non riuscire a immaginarlo".