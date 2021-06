Musica: 4 statue in giro per Milano per nuovo album Mahmood

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Quattro statue a grandezza naturale che raffigurano "Inuyasha", "Klan", "Kobra" e "Rapide", personaggi di "Ghettolimpo", il nuovo album di Mahmood, sono state collocate nelle zone più rappresentative di Milano in occasione della release del nuovo lavoro dell'artista milanese e in collaborazione con Spotify.

Da oggi e per una settimana, sarà possibile cercare le installazioni, alte quasi due metri e mezzo, realizzate in polistirolo poliuretanizzato decorato e poggiate su un basamento di alluminio, posizionate in zona Duomo, Porta Ticinese, Arco della Pace e Colonne di San Lorenzo. (ANSA).