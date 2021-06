Estate: apre a Milano LidoBam, energia elettrica da ombrelloni

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Ha aperto oggi a Milano LidoBAM, fruibile gratuitamente fino a domenica 8 agosto. A inaugurare l'oasi di relax a due passi da piazza Gae Aulenti, la Fondazione Riccardo Catella, incaricata dal Comune di Milano della gestione, sicurezza, manutenzione e programma culturale di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, insieme a Sammontana.

Novità di quest'estate è l'allestimento di un'area con i dodici speciali ombrelloni in grado di sfruttare i raggi del sole per creare refrigerio ed energia elettrica. Il progetto è stato affidato allo studio internazionale di design e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati, sviluppato in collaborazione con l'architetto Italo Rota e l'ingegnere Chuck Hoberman. Il team ha realizzato un ombrellone potenziato e altamente tecnologico che, da una parte ripara dai raggi UV, e dall'altra li cattura e li traduce in energia. Ogni ombrellone, infatti, è dotato di pannelli fotovoltaici.

In tutto LidoBAM dispone di 60 posti, di cui 10 riservati ai BAMFRIEND e 4 ai disabili. Ombrelloni e sdraio sono accessibili tutti i giorni della settimana, prenotabili via app e posti all'interno dei white circle, che permettono il distanziamento sociale. (ANSA).