Sanità: Fontana inaugura elisuperficie del S. Matteo a Pavia

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Il primo paziente è "atterrato" poco prima delle 11, qualche minuto prima dell'inaugurazione: un operaio di 56 anni che questa mattina, ad Ospedaletto Lodigiano (Lodi), è stato investito da un'auto mentre trasportava una scala riportando un grave trauma cranico. L' elisoccorso del 118 l'ha trasportato al San Matteo di Pavia: l'elicottero è atterrato nella nuovissima area per l'elisuperficie inaugurata subito dopo da Attilio Fontana.

"Il San Matteo è uno dei centri di eccellenza della nostra regione - ha dichiarato il governatore di Regione Lombardia -. È luogo di apprendimento perché sede universitaria e di ricerca in quanto Irccs, oltre che luogo di cura, perché un grande ospedale. Con questa nuova 'infrastruttura il San Matteo entra a far parte anche del sistema di emergenza-urgenza come hub e quindi completa in modo assoluto le sue funzioni e finalità".

Grazie all'elisuperficie inaugurata oggi, il San Matteo diventa hub di riferimento per le emergenze-urgenze per l'intera provincia di Pavia e buona parte del Sud della Lombardia: non a caso all'inaugurazione, erano presenti anche i sindaci di città come Lodi e Melegnano (Milano). "Il nostro territorio si arricchisce di una struttura importante", ha sottolineato Alessandro Venturi, presidente del San Matteo.

Il direttore generale Carlo Nicora ha ricordato alcune caratteristiche tecniche dell'elisuperficie: "I lavori, iniziati nel giugno di un anno fa, si sono conclusi a marzo. L'area complessiva è di 1.135 metri quadrati, con una superficie di atterraggio di 490 metri quadrati. Grazie a questa struttura diventiamo hub regionale di riferimento per le emergenze-urgenze accanto a quelle già in funzione a Milano Niguarda, Brescia, Bergamo, Monza e Varese".

Per Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, "l'elisuperficie del San Matteo entra a far parte delle eccellenze della nostra città". (ANSA).