Smog: Sala, al via ztl per traffico troppo significativo

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "Le polemiche sono polemiche dovute. È chiaro che ogni decisione che l'amministrazione prende è contestata dall'opposizione per definizione. Rimane il fatto che il traffico era molto e troppo significativo in queste ultime settimane e che con la fine delle scuole portiamo meno disagio". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato alle critiche del centrodestra per la riattivazione a partire da oggi, dopo lo stop nella pandemia, delle ztl di Area B e Area C, con orario pieno, e della sosta a pagamento, a margine della presentazione del palinsesto di eventi estivo.

"D'altro canto questa è la normalità. Non è che possiamo invocare la normalità e la riapertura però Area B e Area C no, perché? - ha concluso - Se vogliamo riportarci verso la normalità, dobbiamo accettare quelle che sono le regole rispetto alle quali il Comune di Milano viene gestito". (ANSA).