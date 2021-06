Nuovo Frecciarossa notturno Milano-Reggio Calabria

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - C'è anche un nuovo Frecciarossa notturno fra Milano e Reggio Calabria nel nuovo orario estivo di Trenitalia che in Lombardia 'inaugura' anche un collegamento diretto fra Brescia, la riviera Romagnola e le Marche e rende più facile raggiungere i luoghi di vacanza.

Anche questa estate è confermata la capienza massima del 50% per garantire il distanziamento anticovid. Ma ci sono nuovo collegamenti appunto come il Milano-Reggio Calabria che parte da Centrale alle 21.20 con arrivo previsto alle 8.03 in Calabria e ripartenza da Reggio alle alle 21.37 e arrivo a Milano alle 8.22.

Fermate intermedie a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia, Rosarno e Villa San Giovanni.

Per la Calabria vengono introdotti anche due collegamenti Frecciarossa FASTda Milano con tempi di percorrenza di 7 ore e 20 minuti per Lamezia Terme e 8 ore e 40 per Reggio Calabria.

Fermate intermedie a Bologna Centrale, Roma Termini, Napoli Afragola, Salerno, Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni (con connessioni ottimizzate per raggiungere la Sicilia). Quindi in totale nel periodo estivo sono 8 le Frecce fra Milano e la Calabria. Quotidiano è il collegamento Brescia-Milano-Ancona. Incrementata anche l'offerta Intercity da Milano a Livorno con 10 collegamenti al giorno per effetto del prolungamento di una coppia di Intercity Milano - La Spezia su Livorno e fermate a Pisa, Viareggio, Massa Centro e Carrara Avenza. A questi si aggiungeranno anche 4 nuovi collegamenti Frecciabianca tra Milano e il Ponente Ligure fino a Ventimiglia.

Durante l'estate, nuovi collegamenti Frecciarossa nel weekend tra Milano, Trento e Bolzano, con partenza al mattino dal capoluogo lombardo e rientro serale, con tappe intermedie a Brescia, Peschiera del Garda, Verona, Rovereto, Trento e Ora. In totale l'orario estivo prevede 2 Frecce al giorno fra Milano e Bolzano. Per l'estate disponibili anche quattro collegamenti Frecciarossa no stop Milano Centrale - Roma Termini con tempi di percorrenza di 2 ore e 59 minuti. Attivi anche i collegamenti con FRECCIALink: novità dell'estate 2021, 7 collegamenti al giorno (nei weekend) per Sirmione dalla stazione di Desenzano sul Garda e per visitare le Valli. (ANSA).