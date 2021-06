Moda: Etro collabora con Accademia Costume Moda

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Etro collabora con Accademia Costume & Moda per un Industry Project dedicato agli studenti del Master di Primo Livello in "Creative Knitwear Design", un corso realizzato in collaborazione con Modateca Deanna e numerose aziende del distretto manifatturiero italiano.

Il progetto avviato oggi, che prende il nome "PAISLEY 4.0", ha l'obiettivo di far interpretare il motivo Paisley, da sempre simbolo del marchio, in chiave inedita attraverso la sperimentazione di tecniche diverse. Agli studenti sarà richiesto quindi di sviluppare un progetto di design sulle collezioni Uomo e Donna o Genderless realizzando una capsule composta da 10 look, con particolare focus sulla maglieria.

(ANSA).