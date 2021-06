Incidenti montagna: cade in canalone, morto escursionista

(ANSA) - BERGAMO, 09 GIU - Un escursionista bergamasco di 72 anni, Adriano Rota, di Albano Sant'Alessandro, è stato trovato morto questo pomeriggio nella zona di Brumano, al confine tra le province di Bergamo e Lecco, dove si era recato sabato scorso per un'escursione nella zona del Resegone.

Stamattina la segnalazione del mancato rientro da parte dei familiari aveva fatto partire le ricerche: impegnato il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Rota era stato visto sabato da alcune persone nella zona della Cima Quarenghi: le squadre hanno circoscritto la zona alle creste del Resegone e, scendendo, hanno trovato alcuni oggetti appartenenti all'uomo.

Poco dopo, scendendo in un canalone, hanno trovato il corpo senza vita. Era scivolato sul versante sud-ovest mentre scendeva dalle creste in un canale. L'elisoccorso di Areu ha portato l'équipe sanitaria nel luogo del ritrovamento, per la constatazione del decesso. (ANSA).