Clochard ucciso a colpi bici,condannato a 14 anni in appello

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha condannato a 14 anni di carcere Aguilar Hernandez, il 24enne di origine salvadoregna all'epoca senza fissa dimora a processo per avere ucciso, colpendolo al volto con una bicicletta cinque o sei volte, Tarek El Hosni, un altro senza fissa dimora di origine tunisina in zona Arco della Pace a Milano, nel novembre 2018.

I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi e hanno così ridotto di poco la condanna a 16 anni di carcere decisa in primo grado in abbreviato dalla gup Elisabetta Meyer. La sostituta procuratrice generale Bianca Bellucci aveva chiesto la conferma della condanna.

Il difensore dell'imputato, l'avvocata Alessia Pontenoni aveva chiesto la riqualificazione in omicidio preterintenzionale. Le motivazioni della sentenza entro 60 giorni. (ANSA).