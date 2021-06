Bloccano passeggeri su bus, denunciati sette bulli a Mantova

(ANSA) - MANTOVA, 09 GIU - Sette ragazzi e una ragazza, tutti minorenni, sono stati denunciati dalla Polizia per interruzione di pubblico servizio, e la ragazza per calunnia, dopo che avevano bloccato la discesa dei passeggeri da un autobus a Mantova e insultato e preso a sputi il conducente. Una vera e propria banda di bulli che aveva spadroneggiato sul bus senza curarsi degli altri passeggeri.

L'intervento degli agenti era stato richiesto dalla stessa ragazza 17enne che, insieme ai sette coetanei saliti con lei a bordo del bus, aveva accusato l'autista del mezzo pubblico di averle deliberatamente toccato il fondoschiena dopo averla richiamata perché aveva appoggiato i piedi sul sedile. L'uomo, invece, agli agenti ha raccontato di essere intervenuto di fronte al comportamento scorretto e minatorio del gruppo di ragazzi nei confronti suoi e degli altri passeggeri. Versione poi confermata da un passeggero, tra quelli bloccati a bordo dagli stessi giovani che per alcuni attimi si erano rifiutati di farli scendere alla fermata. La ragazza e i sette amici, quasi tutti con precedenti penali o di polizia per reati gravi quali percosse, minacce e lesioni, sono stati denunciati alla procura presso il tribunale per i minori di Brescia. (ANSA).