ANSA-IL-PUNTO/COVID: Lombardia verso 7 milioni di vaccini

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Sta per tagliare il traguardo delle 7 milioni di dosi somministrate la campagna vaccinale in Lombardia che prosegue al ritmo di quasi 700mila somministrazioni alla settimana con un incremento del +6,93% sulla precedente. I dati forniti dalla vicepresidente della Regione Letizia Moratti certificano il buon andamento della campagna con 6,63 milioni di lombardi che hanno aderito.

"Avanti così", dice Letizia Moratti che spiega che "farmacie e medici di medicina generale potrebbero essere quelli che colmano l'ultimo miglio della campagna vaccinale con gli ultimi richiami" e le farmacie potranno avere "un ruolo rilevante" nel caso ci sarà bisogno di una terza dose.

La campagna vaccinale ha un importante impatto anche sui dati della pandemia che continuano a migliorare in regione. Con 43.271 tamponi effettuati, sono infatti 322 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo allo 0.7% (ieri 0.8%). Diminuiscono sia i ricoveri in terapia intensiva (-2, 143) che quelli negli altri reparti (-63, 754). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.696 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, è sempre la città metropolitana di Milano la più colpita ma con soli 72 casi, di cui 44 a Milano città.

Il riflesso negativo della ritrovata libertà sono i sempre più frequenti casi di movida incontrollata che si stanno verificando in alcune zone della città da quando ci sono state le riaperture dopo la pandemia. "Sono preoccupato, è chiaro che sono situazioni che stanno succedendo un po' in tutta Italia, questa riapertura sta portando anche a escalation che ci preoccupano", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"La riflessione che stiamo facendo anche con prefetto e questore è questa: è vero che ci sono luoghi più delicati di altri ma è anche vero che la città è ampia e presidiare tutto non è facile - ha aggiunto -. Rimane il fatto che è il nostro dovere, quindi cercheremo di farlo al meglio". (ANSA).