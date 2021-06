A Milano dessert dining show dove non si fanno foto e video

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Un "dessert dining show" con piatti a sorpresa, l'invito a spegnere il telefono, luci, suoni e profumi che cambiano a seconda del piatto: è "Insomnia - An unexpected tasting journey" dove il trentunenne pasticcere Federico Rottigni - allievo di Gualtiero Marchesi e già al lavoro al fianco di Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo - presenta uno spettacolo costruito intorno al dessert, cuore del suo Dessert bar, aperto poco più di un anno fa a Milano.

Il menù si declina come un secret show che viene svelato in 5 momenti diversi, in un percorso di circa un'ora e mezza. Otto sono i posti a sedere, sviluppati attorno a un lungo bancone di marmo dove Federico, insieme al suo staff, disegna ogni piatto davanti ai suoi ospiti.

Ogni piatto è accompagnato ogni volta da un particolare drink, alcolico o analcolico a scelta dell'ospite, che riflette o completa il dessert. Con l'arrivo di ogni creazione, anche l'ambiente cambia, in un gioco di luci, suoni e profumi ideati dal pastry chef.

"Ritengo che oggi troppo venga solo raccontato e forse neanche vissuto - racconta Federico - è giunto il momento di fare parlare quello che noi proponiamo e per poterlo fare devi essere qui e adesso!". Tra le proposte, la 'crostata apparente' che nasce dall'idea di sintetizzare il ricordo del dolce della nonna per eccellenza, e "0,01% MYSELF", una creazione che prende ispirazione dalla connessione tra l'uomo e l'universo, tanto che, per mettersi nelle condizioni d'animo giuste per gustare al meglio questa e le altre creazioni, il cliente è invitato a non realizzare foto e video per rimanere completamente assorbito e coinvolto da ciò sta vivendo. (ANSA).