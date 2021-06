Ricerca: Balivo e Mastronardi corrono 1000 miglia per lo Ieo

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Caterina Balivo, Alessandra Mastronardi, Cristina Parodi, Francesca Piccinini e Melissa Satta saranno le speciali 'pink driver' dell'Aston Martin DBX tutta rosa con cui la Fondazione IEO-Monzino partecipa alla 1000 Miglia Experience, che si tiene in parallelo alla storica gara automobilistica, in programma dal 16 al 19 giugno.

Le 5 speciali autiste nel corso della competizioni inviteranno alle donazioni in sostegno della Fondazione IEO-MONZINO, per supportare la ricerca oncologica e in particolare il Women's Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello IEO.

1000 Miglia Expererience è il nuovo format di 1000 Miglia che, per l'edizione 2021, rinnova la partnership con Supercar Owners Circle, il club svizzero di collezionisti di beni automobilistici, presente con un convoglio composto da 20 supercar e hypercar, tra cui la 'pink car' dedicata alla ricerca il cui team è guidato dalle due board member della Fondazione IEO-MONZINO Warly Tomei (ideatrice dell'iniziativa) e Umberta Gnutti Beretta, insieme a Viviana Galimberti, Direttore della Divisione di Senologia Chirugica dello IEO-Istituto Europeo di Oncologia. (ANSA).