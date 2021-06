Politecnico Milano migliore ateneo italiano ma -5 posizioni

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Il Politecnico di Milano (142°) è la migliore università italiana nella classifica delle migliori università al mondo di QS World University Rankings 2022 per il settimo anno consecutivo, anche se per la prima volta da quando ha conquistato questo titolo, perde cinque posizioni.

Lo segue Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (166°) che scende sei punti in classifica mentre il risultato per La Sapienza - Università di Roma (171°) rimane invariato rispetto allo scorso anno. Questa edizione include 41 università italiane, cinque in più rispetto alla precedente. (ANSA).